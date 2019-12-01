Непростые выездные матчи проведет тюменский "Рубин"

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Тюменский "Рубин" отправился на гостевые матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает клуб. Первую из трех встреч сибирская дружина проведет с "Динамо" в Твери 14 декабря.

В ней могут принять участие вратари Егор Назаров, Алексей Артамкин и Павел Гущин.

Защитники: Станислав Калашников, Георгий Бердюков, Виталий Зотов, Егор Кунгурцев, Дмитрий Лютов, Евгений Петриков, Александр Родионов, Александр Федотов и Александр Ильин.

Форварды: Семён Иванов, Алексей Закарлюкин, Егор Бабенко, Иван Степанов, Андрей Рычагов, Никита Ядроец, Егор Попов, Денис Давыдов, Денис Ячменёв, Вадим Кравченко, Михаил Железнов, Константин Белов, Антон Жихарев и Роман Горбунов.

16 и 18 декабря "Рубин" в Санкт-Петербурге встретится со "СКА-Невой" и "Динамо".

Ранее главный тренер "Рубина" Михаил Звягин отмечал, что это будут тяжелые выезды, поскольку играть придется с клубами из верхней части таблицы.