Ялуторовский "Конек-горбунок" стал лауреатом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"

| Елена Колпащикова | Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск | Елена Колпащикова | Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск

Ялуторовский сувенир-колокольчик "Конек-горбунок" стал лауреатом первой степени Всероссийского конкурса "100 Лучших товаров России". Это вторая награда мастера Елены Колпащиковой.

"Это уже вторая моя награда в этом конкурсе. Первая – солонка керамическая в разных техниках – получила награду на Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" в 2016 году, - рассказала она, - около сотни керамических Коньков-горбунок в урало-сибирской росписи выпустила с начала проекта. Все они пользуются большим спросом у туристов".

Для участия во всероссийском конкурсе ялуторовчане заполнили заявки, одну направили на конкурс в Тюмень, другую на Россию.

"В Тюмени наш Конек-горбунок стал дипломантом, а на России лауреатом первой степени. 11 декабря мы узнали об этом, - говорит заместитель директора Центра культуры "Арт-вояж" Ялуторовска Оксана Чувачко. - Мы ежегодно становимся победителями конкурса "100 лучших товаров России" в той или иной номинации. Конечно, мы горды, тем более это Конек-горбунок. Мы весь год прожили под эгидой празднования дня рождения сказки Петра Ершова. И мастер наш уникальный, она создает настоящие произведения искусства".

Сувенирный Конек-горбунок выполнен из белой глины и расписан в урало-сибирском стиле.

"Эта роспись является обереговой. Каждый цвет, мазок несет определенный смысл, - отметила мастер Елена Колпащикова. - Так, голубой цвет – небесная благодать, зеленый – изобилие, плодородие, новая жизнь. Большие цветы – пожелание здоровья старшему поколению, маленькие бутончики – деточкам. Все это знаково, не просто так".

Сувенир стал популярным среди туристов. Приобрести Конька-горбунка можно в Ялуторовском остроге.

Анжела Лебедева