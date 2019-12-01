Росстат оценил новогоднюю "Селедку под шубой"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 157,61 рублей обойдется россиянину набор продуктов для салата "Селедка под шубой" к новогоднему столу 2020 года. Это в два раза дешевле, чем для "Оливье", отмечает Росстат.

В эталонный рецепт любимого слоеного салата россиян вошли ингредиенты:

Сельдь соленая — 350 г

Яйца куриные — 2 шт.

Майонез —300 г

Картофель — 400 г

Лук репчатый —100 г

Свекла столовая — 300 г

Морковь — 200 г

Этот рецепт рассчитан на новогоднее застолье (около 1,7 кг) - хватит и семье, и гостям, поясняют специалисты Росстата.

Ведомство отметило, что годом ранее "Селедка под шубой" стоила на 2,32% дешевле —154,04 рублей. За год снизились цены на овощи — до 11,13%, но подорожал майонез — на 4,38%.

Дешевле всего готовить "Селедку под шубой" в Мордовии — всего 127,65 рублей. Самый дорогой салат получится у хозяек Чукотского автономного округа — 452,82 рублей за тот же набор продуктов.

В 18 регионах России новогодний салат стал дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Адыгее цена снизилась на 8,57%.