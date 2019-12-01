Более двадцати скульптур изо льда появятся на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Более 20 скульптурных композиций изо льда украсят Цветной бульвар в Тюмени к Новому году. Мастера планируют достроить ледовый городок до 20 декабря.

Как рассказала исполняющая обязанности руководителя управы Центрального административного округа города Юлия Карнаухова на пресс-конференции 13 декабря, тематика оформления Цветного бульвара навеяна мотивами сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Ледовый городок займет территорию от арки со стороны ул. Орджоникидзе до фонтана "Времена года". Жителей и гостей областной столицы будут ждать горки, лабиринты, ловушки, "лазалки" и многие другие элементы. Центральной фигурой станет дворец "Град-столица" высотой девять метров. Работы на Цветном бульваре идут полным ходом, над созданием украшений изо льда трудятся представители компании Екатеринбурга. Как отметила Юлия Карнаухова, в Тюмень приехали лучшие мастера.

"Словно в сказке, все желающие смогут скатиться со спины Рыбы-кит, пройти лабиринт, достать перо Жар-птицы, искупаться в волшебных чанах, встретить красавицу-царевну в ледяной ротонде. Также на бульваре установят горки-теремки для разных возрастов, ледовые стога сена и множество игровых фотозон. Увидеть всю красоту ледового городка можно будет со смотровой площадки сказочного моста", — говорит Юлия Карнаухова.

Кроме того, на Цветном бульваре установят 28-метровую елку. Входы на территорию Цветного бульвара обозначат играющими цветными искрами огней арками с надписями "Путешествие в сказку" и цифрами "2020".

Все скульптурные композиции, которые украсят Цветной бульвар, можно найти в концепции новогоднего оформления города, размещенной на сайте администрации Тюмени.

Юлия Карнаухова добавила, что Центральный административный округ в любой сезон — место притяжения жителей и гостей Тюмени. Именно поэтому все главные площадки для встречи Нового года расположены здесь. "Общая тематика праздника под хэштегом #лучшийпраздникземли72 — это путешествие в сказку. Пройдя через световую инсталляцию "С Новым годом!", горожане могут оказаться на площади 400-летия Тюмени. "Здесь обязательно нужно заглянуть в гости к Золушке, которая собирается на бал в шикарной карете. Стоя под огнями светового шатра главной елки областной столицы можно загадать самое заветное желание. Оно непременно исполнится, если заглянуть в резиденцию Деда Мороза. На площади можно будет сфотографироваться на троне вместе со сказочным волшебником и Снегурочкой, а также покататься на одном из самых больших катков города", — добавила исполняющая обязанности руководителя управы Центрального административного округа города.

Инна Пахомова