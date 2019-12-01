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Шагающий автобус прошел по улицам Исетского

Общество, 15:32 13 декабря 2019

isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

"Шагающим автобусом" прошли по маршруту безопасности представители общественности, школьники и сотрудники Госавтоинспекции в рамках социальной кампании "Мой Безопасный Путь", сообщает администрация Исетского района.

Перед познавательной пешей прогулкой взрослые и ребята разобрали безопасный маршрут в школе. Ученикам напомнили о правилах перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали об опасностях, которые могут ожидать их по пути следования в школу. Особое внимание автоинспекторы обратили на светоотражающие элементы на одежде ребят, обязательные при передвижении вблизи автомобильной дороги в темное время суток.

После проведения беседы все участники урока прошлись "шагающим автобусом" по пути следования, обращая внимание на "дорожные ловушки", обустройство перекрестков и дорог, особенности прилегающих территорий.

На практике дети учатся не только безопасно переходить дорогу по пешеходному переходу, но и ориентироваться в любой дорожной ситуации.

Представители общественности на специальных плакатах написали обращение ко всем участникам дорожного движения, призывая к безопасному поведению и благоразумию на дорогах.

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# ГАИ , дорожная безопасность , школьники

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