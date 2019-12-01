Ишимских особенных детей будут лечить с помощью иппотерапии

| Фото: Мини-зоопарк "Ноев Ковчег" г. Ишим во "ВКонтакте" | Фото: Мини-зоопарк "Ноев Ковчег" г. Ишим во "ВКонтакте"

Авторский проект "На лошадке в здоровую жизнь" по лечению детей-инвалидов и комплексной реабилитации и помощи семье посредством иппотерапии разработали в Ишиме члены городской общественной организации "Федерация конного спорта".

Как рассказала ее президент, автор проекта Евгения Пшеничникова, для организации круглогодичной работы по иппотерапии в марте 2020 года планируется построить отапливаемый манеж. После чего в апреле наберут три группы на безвозмездной основе: дети-инвалиды, их родственники и педагоги детских образовательных учреждений. Каждая группа в составе 120 человек будет заниматься по индивидуальной программе с апреля 2020 года по июль 2021 года.

По проекту каждый ребенок с ОВЗ пройдет четыре месячных курса с перерывами. Они будут включать в себя 10 занятий иппотерапией, два познавательно-игровых, восемь – арттерапевтических, 10 – анималотерапевтических одну экскурсию и два тренинга.

"Не останутся без внимания и родители. Ведь без них многие вопросы ребенку-инвалиду просто не решить, поэтому родители должны владеть ситуацией и необходимыми навыками, наша задача – помочь им в этом", - уверена Евгения Пшеничникова.

Она добавила, что проект был разработан благодаря спросу на услугу.

"К нам обращаются родители детей со сложными диагнозами и их проявлениями, ДЦП, аутизм. Просят помочь. Мы решили сделать это комплексно и как раз для детей с сильными нарушениями, потому что остальные могут заниматься в общей группе", - считает автор проекта.

Евгения Пшеничникова рассказала, что одной из целевых групп станут учителя и воспитатели, которым в соответствии с требованиями времени, предстоит научиться грамотно работать с особенными детьми.

Для работы с тремя группами будут приглашены специалисты ишимской коррекционной школы: логопед и дефектолог, психолог из ишимского пединститута, а для проведения вебинаров, к которым смогут подключиться все желающие, – специалисты тюменского областного реабилитационного центра.

Реализация проекта станет возможной в случае победы в конкурсе президентских грантов. На реализацию проекта авторы запросили у Фонда 6 млн 710 тыс. рублей, плюс софинансирование в объеме 6 млн 124 тыс. рублей.

По информации Евгении Пшеничниковой, в 2018 году общественная организация реализовала три грантовых проекта, федеральный и областные, в 2019 году - два городских.

Инна Кондрашкина