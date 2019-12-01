Тюменцам подарят открытки-закладки на уличной выставке по сказке о Коньке-горбунке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальную открытку-закладку "Рождественский сувенир" подарят гостям уличной выставки "Путешествие в сказку П. П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-горбунок", которую откроют на Городской площади (ул. Первомайская, 20) в Тюмени 16 декабря в 11 часов.

"На выставке будут представлены все замечательные иллюстрации к этой книге, начиная с девятнадцатого столетия и заканчивая двадцать первым веком. Придя сюда, вы можете вспомнить те книги, которые читали в детстве. Также на красочных планшетах представим рисунки юных художников. Мы пригласили их на открытие, будем чествовать", — сообщила заведующая отделом социокультурной деятельности Центральной городской библиотечной системы Татьяна Афанасьева на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" 13 декабря.

Гостей на открытии уличной выставки будут встречать скоморохи, хореографический ансамбль порадует собравшихся танцем "Валенки".

"Хорошим подарком, который каждый гость унесет с открытия, станет уникальная открытка-закладка "Рождественский сувенир". Думаю, что этот сюрприз будет интересен детям и полезен взрослым. Подарок получат все, кто придет на нашу выставку", — добавила Татьяна Афанасьева.

Выставка "Путешествие в сказку П. П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-горбунок", включающая в себя 24 планшета с репродукциями книжных иллюстраций, будет радовать гостей и жителей областной столицы в новогодние каникулы.

Инна Пахомова