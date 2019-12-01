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Тюменцы могут привиться от кори бесплатно

Общество, 14:48 14 декабря 2019

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

7 случаев кори зарегистрировано в Тюменской области с 16 ноября по 10 декабря, сообщает региональный Роспотребнадзор. Самая эффективная защита от кори – это прививка, которая в государственных поликлиниках региона ставится бесплатно за счет средств федерального бюджета.

В департаменте здравоохранения области напоминают, что прививка от кори входит в национальный календарь прививок, утверждаемый приказом Минздрава РФ. Прививаться необходимо детям в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослым до 55 лет, не болевшим этой инфекцией, не привитым, не имеющим сведений о прививке и привитые однократно.

Чтобы привиться от кори, нужно лишь обратиться с полисом ОМС в поликлинику по месту жительства., пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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