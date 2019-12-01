В тюменском поселке открылся уникальный памятник труженикам тыла

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы в поселке Боровский, открыли памятный знак, посвященный труженикам тыла, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Барельеф возведен в сквере по улице Максима Горького рядом с памятником воину-освободителю по инициативе ветеранов и при поддержке администрации поселка и местной думы.

В создании барельефа принял участие тюменский архитектор Роман Кальнин. Его творческая группа изучила материалы об истории Боровского в годы войны Великой Отечественной войны. За основу изображений на барельефе художники взяли фотографии конкретных жителей поселка, трудившихся во имя Победы.

По данным Совета ветеранов, 540 жителей района с гордостью носят звание "труженик тыла". В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тюменском районе им установили почти четыре десятка памятных знаков.