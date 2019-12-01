Прокуратура начала проверку после пожара в диспансере в Тюмени

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку в связи с пожаром в наркологическом диспансере 14 декабря.

Как ранее писала "Тюменская линия", ночью 14 декабря в тюменском наркологическом диспансере по ул. Новой, 2, стр. 3 произошел пожар. Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате пожара.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки, по ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования, сообщает прокуратура Тюменской области на сайте ведомства.