  • 16 декабря 201916.12.2019понедельник
  • USD62,5544
    EUR69,8608
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-западный

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом на Новый год

Общество, 18:30 15 декабря 2019

www.pinterest.ru | Фото: www.pinterest.ru

Не злоупотреблять на Новый год салатами с майонезом посоветовали Жителям России в Роспотребнадзоре, сообщает Газета.ру.

В ведомстве предлагают отдать свое предпочтение легким закускам и низкокалорийным блюдам.

"На праздничном столе в вечернее время следует поставить легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонеза и масляных заправок, ведь "вредные "салаты — это нагрузка на печень и поджелудочную железу, рассказали в Роспотребнадзоре.

На столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта". Также, чтобы не отравиться, следует избегать употребления продуктов без термической обработки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год , Роспотребнадзор , салат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 15.12.2019На карте Ярковского района представлены все объекты культурного наследия
18:30 15.12.2019Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом на Новый год
18:24 15.12.2019Врачи предостерегли тюменцев от чрезмерного увлечения чаем
18:00 15.12.201916 декабря - события дня