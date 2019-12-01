Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом на Новый год

| Фото: www.pinterest.ru | Фото: www.pinterest.ru

Не злоупотреблять на Новый год салатами с майонезом посоветовали Жителям России в Роспотребнадзоре, сообщает Газета.ру.

В ведомстве предлагают отдать свое предпочтение легким закускам и низкокалорийным блюдам.

"На праздничном столе в вечернее время следует поставить легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонеза и масляных заправок, ведь "вредные "салаты — это нагрузка на печень и поджелудочную железу, рассказали в Роспотребнадзоре.

На столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта". Также, чтобы не отравиться, следует избегать употребления продуктов без термической обработки.