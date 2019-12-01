Школьники Тюмени хотят быть врачами, спортсменами, экологами

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Врач, программист (робототехник, разработчик приложений и игр), дизайнер, инженер, стилист, преподаватель, психолог, эколог, профессиональный спортсмен и юрист – так выглядит Топ-10 профессий тюменских старшеклассников, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

В исследовании "Шанс.Профbox приняли участие 1 тыс. учеников из 22 тюменских школ.

Его цель - показать подросткам то, как меняется рынок труда, познакомить с Атласом новых профессий и понять, какие из них являются наиболее популярными в наше время.

Изначально старшеклассники принимают участие в интерактивной игре на знакомство с профессиями будущего, после чего, используя свои гаджеты, проходят онлайн-опрос, по результатам которого строится исследование. По мнению профессора Тюменского государственного университета, доктора педагогических наук, директора Центра внешкольной работы "Дзержинец" Ольги Селивановой, подростки стремятся поддерживать современный тренд к профессиям, в которых на первое место встает индивидуальная, творческая и самодостаточная личность. Производственные и промышленные профессии, в свою очередь, отходят на второй план. Характер этих предпочтений весьма прагматичен: выбираются профессии перспективные, хорошо оплачиваемые, имеющие гарантии стабильного трудоустройства. По мнению эксперта, нынешнее поколение смотрит в будущее с должным оптимизмом.

"На мой взгляд, главное, чтобы при выборе модных специальностей, молодые люди не забывали, что в профессии значимы не только талант, способности, собственное желание или популярность вида деятельности. Во все времена была важна социальная, общественная значимость, та польза, которую хороший специалист приносит обществу в целом и каждому человеку в частности. С этой точки зрения приятно видеть в предлагаемых рейтингах профессии "служения": педагоги, психологи и прочие", - отметила Ольга Селиванова.

Среди профессиональных предпочтений подростки считают важным навыком умение создавать и обрабатывать фотографии, разрабатывать программы и приложения, заниматься анализом и сбором данных, проводить психологические консультации, изменять внешность других людей. Из надпрофессиональных компетенций, которые выделяют опрошенные, является креативное, системное и критическое мышление, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, тайм-менеджмент, аналитические способности и самоанализ.

"Важной частью исследования стало измерение профессиональных интересов, тех задач, которые с удовольствием хотели бы решать респонденты в своей трудовой деятельности. Помимо этого, мы получили информацию о том, прокачивать какие компетенции хотелось бы подрастающему поколению. Вся эта информация в будущем будет использоваться для формирования новых проектов, направленных на профессионализацию и развитию гибких навыков участников проектов мультицентра "Моя территория", - отметил программный директор Иван Карачев.