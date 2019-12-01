Тюменские бакалавры вышли в финал Всероссийского инженерного конкурса

| Фото: скриншот видео Крымского федерального университета | Фото: скриншот видео Крымского федерального университета

Бакалавры Института промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета Мария Жиганова, Артём Метлев и Арсений Губенко вышли в финал пятого Всероссийского инженерного конкурса "ВИК-2019". Он пройдет в Крымском федеральном университете с 16 по 19 декабря, сообщает пресс-служба вуза.

Разработки по 23 инженерным направлениям представят 300 российских студентов и аспирантов.

За победу в конкурсе будет бороться студентка третьего курса ТИУ Мария Жиганова. Она учится по направлению "Технология продукции и организация общественного питания", в финале она представит проект функционального продукта питания — хлебобулочное изделие с добавкой из плодов боярышника и высушенных листьев чеснока.

"Это хлеб, привычный состав которого изменен: пшеничная мука заменена смесью из полбяной, ржаной и льняной муки, подсолнечное масло — льняным, а также добавлены высушенные плоды боярышника и листья чеснока, — рассказала Мария. — Сам хлеб разработан для населения Арктики, так как там существует потребность в особых нутриентах. Конечно, его могут употреблять и жители других регионов".

С проектом на тему "Разработка привода дисковой задвижки, проектирование ее в CAD программах и силовой расчет в программе Ansys" в финале конкурса выступит третьекурсник кафедры технологии машиностроения Артём Метлев. По словам студента, задвижка закрывается всего за один оборот: "Для закрытия потребуется усилие в 35 килограммов; аналоги же требуют намного больше усилий, и сделать это можно за 2,5 поворота".

Арсений Губенко представит самоходный кормосмеситель-раздатчик отечественного производства. Это многофункциональный агрегат, который сможет измельчать корм из силосной ямы или сено в любом виде для кормления крупного рогатого скота. Машина маневренная, быстрая, будет самостоятельно собирать корм, отправлять его в бак, перемешивать и раздавать животным.

Отметим, конкурс организован Министерством науки и высшего образования РФ, промышленным партнером Всероссийского инженерного конкурса выступает госкорпорация "РОСТЕХ".