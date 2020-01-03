Мороз-воевода принимает гостей в тобольской резиденции

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Сибирский волшебник Мороз-воевода ждет тоболяков и гостей города в своей резиденции (г. Тобольск, Красная площадь 2, стр. 1) в новогодние каникулы.

Сказочный волшебник Мороз-воевода приглашает в свою резиденцию повеселиться. Стать участниками старинных сибирских игр, отведать гостинцев от "Печки-матушки", посетить "жгучие" мастер-классы, создать своими руками "кружевную сказку", познакомиться с историей праздничных традиций и почувствовать себя героем настоящей зимней сказки смогут гости всех возрастов.

Зимний кудесник и его добрые помощники рассказывают гостям о самых волшебных явлениях, которые происходят в природе. Почему нет двух одинаковых снежинок, почему блестит снег? Только в школе воеводческих чудес можно прочесть невидимые послания, растопить ледяной замок и спуститься в замерзший тайник. Всем ее выпускникам Мороз-воевода дарит право загадать заветное желание в волшебной башне.

"В этом году в новогодней программе мы предлагаем более сорока различных мероприятий, которые проходят на территории тобольского кремля. Гости города для удобства могут разместиться в гостиницах неподалеку. Ежегодно мы обновляем саму новогоднюю программу, но ее ключевой герой остается неизменным - Мороз-воевода. Его историю можно узнать из нашего мультфильма", - предлагает специалист по связям с общественностью Юрий Аверин.

Легенда о сибирском сказочном волшебнике рассказана в мультфильме, которую организаторы опубликовали на страницах ВКонтакте Тобольского музея-заповедника. Там же можно ознакомиться с анонсами предстоящих мероприятий. Подробности можно узнать по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

Ирина Ромашкина