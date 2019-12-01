Архивные фотографии строительства нефтехимического комбината представлены на выставке в Тобольске

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Фотовыставка архивных и современных снимков "Современники" открылась в тобольском Дворце наместника, сообщает тобольская промышленная площадка СИБУРа.

На фотовыставке представлено 48 оригинальных снимков из семейных фондов тоболяков и сотрудников компании "СИБУР Тобольск", архивных фондов Тобольского музея-заповедника.

На открытии фотовыставки собрались трудовые династии, ветераны производства из Тобольска и Тюмени, участники конкурса. Все желающие получили возможность вновь почувствовать себя у истоков становления ЦГФУ, побывав в специальной фотозоне - советской операторной. Вторая фотозона была посвящена корчагинцам.

Технолог производства по переработке ШФЛУ Владислав Лошкин победил в номинации "Семейная реликвия". Он представил на конкурс кроссовки и знаменитые полиэтиленовые пакеты "Кристина". В номинации "Хранители старого фото" победу праздновали тоболячки Ольга Черкашина и Виктория Долгополова. Черкашина поделилась с "Современником" редким детским снимком с территории Тобольского нефтехимического комбината, а Долгополова пополнила экспозицию выставки редкой фотографией несохранившегося до наших дней памятника Дмитрию Менделееву, который в 1974 году находился рядом с Губернским музеем. Лучшей работой в номинации "Будни и праздники ТНХК" был признан снимок Фаимы Шиховой, которая с 1986 года работала на заводе. Аппаратчик газоразделения 6-го разряда "СИБУР Тобольска" Ростислав Копылов одержал победу в номинации "История ТНХК в лицах". Снимок о трудовых буднях династии нефтехимиков пополнил экспозицию "Современники".

По мнению инженера с многолетним стажем Светланы Гавриловой, каждая фотография – это история людей, города, тобольского нефтехима. Женщина приехала в Тобольск в 1975 году из Воронежа. Ее пригласили на всесоюзную стройку в качестве ведущего инженера в проектный отдел.

"Это сейчас дороги, свет, коммуникации, а тогда не было ничего. Все приходилось создавать с нуля. Хотелось бы сказать спасибо первому генеральному директору Тобольского нефтехимического комбината Владимиру Дзираеву, который отказался от строительства времянок для сотрудников. Это решение, на мой взгляд, стало судьбоносным для развития Тобольска", - поделилась воспоминаниями Светлана Гаврилова.

Фотовыставка будет работать до 13 января. Фоторепортаж с открытия выставки можно посмотреть в группе Тобольские предприятия СИБУРа.