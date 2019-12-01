Тюменским первоклассникам предлагают допобразование по сертификатам

| Фото: tumen.pfdo.ru/ | Фото: tumen.pfdo.ru/

Услуги дополнительного образования по сертификатам системы персонифицированного финансирования могут получить тюменские первоклассники. В регионе продолжается внедрение системы ПФДО, сообщает областной департамент по образованию и науке.

Определиться с выбором увлечения, найти интересную программу допобразования позволят сертификаты ПФДО. Используя их, ребята могут ознакомиться с различными направлениями и программами. Для этого специально разработан комплекс краткосрочных ознакомительных программ дополнительного образования, который размещен на портале ПФДО.

Сертификат позволит каждому ребенку пройти обучение и попробовать свои силы в трех краткосрочных программах дополнительного образования. При этом сертификат можно использовать как в муниципальных, так и в частных внебюджетных организациях допобразования. Главное условие — организации должны быть включены в реестр поставщиков образовательных услуг системы ПФДО. Он размещен на портале ПФДО.

Номинал сертификата в 2019-2020 учебном году составляет 1 тыс. 800 рублей. Средства сертификата будут перечислены в те организации, которые выберет ребенок.

Для получения сертификата родителю или законному представителю школьника необходимо обратиться с соответствующим заявлением в муниципальный уполномоченный орган по месту регистрации ребенка. В Тюмени прием заявлений на получение сертификатов ПФДО осуществляется учреждениями дополнительного образования детей.

Подробная информация о порядке получения сертификата размещена на портале ПФДО в разделе "Как получить сертификат". Система реализуется во всех 26 муниципальных районах и городских округах области.