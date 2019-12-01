Аспирантов года назвали в Тюменском индустриальном университете

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Итоги конкурса "Лучший аспирант года-2019" подвели в Тюменском индустриальном университете. По направлению "Технические науки" победу одержал аспирант Института геологии и нефтегазодобычи Владислав Огай, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Победителей определили также по направлениям "Гуманитарные и общественные науки" и "Естественные науки". Победители конкурса получат денежные премии в размере 50 тыс. рублей, призеры второй степени – 35 тыс. рублей, третьей степени - 20 тыс. рублей за счет средств программы развития опорного университета.

В 2019 году Владислав Огай по теме диссертации зарегистрировал исключительные права на изобретения, опубликовал статьи в изданиях из перечня ВАК, и в издании, включенном в список индексируемых в базе данных Scopus, а также принял участие во всероссийских научных конкурсах.

Владислав Огай работает над исследованием проблемы добычи природного газа и накоплению жидкости в лифтовых колоннах.

"Тематика заключается в очистке скважин с применением пенообразователя и моделирование процессов, а именно: прогнозирование с помощью анализа экспериментальных данных потерь давления в стволе газовой скважины", — рассказал молодой ученый.

Второе место по направлению "Технические науки" заняла аспирант Института сервиса и отраслевого управления Валентина Окмянская, третье – аспирант Института транспорта Андрей Плохов.

Весь пьедестал почета по направлению "Гуманитарные и общественные науки" за аспирантами Института сервиса и отраслевого управления. Первое место заняла Инна Кальва, второе – Марина Вечкасова, третье – Светлана Фролова.