В Тюмени у подростка заподозрили черепно-мозговую травму после падения с дерева

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Помощь 15-летнему жителю Тюмени, который упал с высоты, оказали тюменские фельдшеры скорой медицинской помощи, сообщает областной департамент здравоохранения.

Вызов на станцию скорой помощи поступил 15 декабря в 12 часов. Родители сообщили медикам, что у подростка проявилась клиника тяжелой черепно-мозговой травмы – мальчик отказывался от еды, у него появилась тошнота, рвота и головная боль. Как оказалось, накануне мальчик, гуляя в парке, забрался на дерево и упал с высоты.

После осмотра фельдшеры заподозрили у подростка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму: мальчик жаловался на постоянную ноющую боль по всей голове, при повороте головы в стороны – на боль в шее. Юного пациента доставили в областную клиническую больницу № 2.

Врачи отмечают, что зачастую дети боятся сообщать родителям, что упали или ударились. Поэтому взрослым стоит быть внимательными, наблюдать и следить за состоянием здоровья своих детей, а при малейших жалобах, проявлениях осложнений обращаться к врачу.

"При черепно-мозговой травме часто возникают так называемые светлые промежутки, когда сознание ясное, никаких жалоб человек не предъявляет. Такой период может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Конечно, сложно окружающим, которые не знают о падении, заподозрить что-то неладное. Однако если известен факт падения, но при этом нет жалоб, необходимо обратиться к врачу для осмотра. Головная боль, тошнота в тяжелых случаях может появиться в течение нескольких минут, часов и даже суток после падения", - отмечает медик скорой помощи.

Всего в выходные, 14 и 15 декабря, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 383 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 617 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 588 пациентов. Бригады скорой спасли 59 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 15 пациентам в состоянии комы, шока, 25 — с острым коронарным синдромом, 19 — с нарушением мозгового кровообращения.

В поликлиники диспетчеры передали 462 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 220 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. Количество бригад на линии за прошедшие сутки — 43, нагрузка на одну бригаду — 17 вызовов.