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Фотовыставка монет, посвященных театру, открылась в Тюмени

Общество, 16:25 17 декабря 2019

пресс-служба тюменского отделения Уральского ГУ Банка России | Фото: пресс-служба тюменского отделения Уральского ГУ Банка России

Фотовыставка монет "Магия театра" начала работать в Тюмени в драматическом театре. В экспозиции представлены 19 изображений монет из драгоценных металлов, на которых запечатлены великие композиторы, драматурги, режиссеры, актеры и балерины, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Фотоизображения условно делятся на три блока: балет, опера, драма. Под каждым снимком имеются описания технических характеристик и история создания рисунка монеты.

пресс-служба тюменского отделения Уральского ГУ Банка России | Фото: пресс-служба тюменского отделения Уральского ГУ Банка России

Театр на монетах представлен во всем многообразии жанров: от Гоголя и Чайковского до Райкина и Любимова. Кроме отдельных выдающихся личностей, показаны и архитектурные объекты – на монетах отчеканены виды зданий Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Каменного театра в Петербурге.

"Российские памятные монеты признаны лидерами в области монетного дела благодаря не только интересным сюжетам, но и блестящему исполнению. Надеюсь, наша выставка театрального искусства, представленного на монетах, вызовет интерес у жителей и гостей города", – сообщил управляющий отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.

Выставка "Магия театра" будет работать в Тюменском драматическом театре до 1 марта 2020 года.

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# монеты , тюменский драмтеатр , фотовыставка

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