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Победителей городского чемпионата по гиревому спорту определили в Тюмени

Спорт, 15:09 17 декабря 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Команда из Заводоуковска заняла первое место в открытом чемпионате Тюмени по гиревому спорту. Второе место у ДЮЦ "Старт". Замкнула тройку победителей группа "Тюмень-Прибой", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участие в соревнованиях приняли более 100 мужчин и женщин в различных весовых категориях – от 58 кг до 95 кг.

В женской эстафете первые два призовых места завоевали коллективы из Абатского района. Бронза досталась команде из Заводоуковска. В мужской эстафете лидировали гиревики из Кургана. Второе и третье места у тюменских команд ТВВИКУ и ДЮЦ "Старт".

Победители получили медали, дипломы и кубки.

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# гиревой спорт

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