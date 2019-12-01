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Школьники Заводоуковска защитили проекты на фестивале-конкурсе "Питание и здоровье"

Общество, 16:36 17 декабря 2019

zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Фестиваль-конкурс детских тематических проектов "Питание и здоровье" прошел в Заводоуковске 16 декабря, сообщает комитет образования администрации Заводоуковского городского округа.

Более 100 школьников представили свои проекты по правильному питанию, подготовленные совместно с родителями и педагогами. Победителями фестиваля-конкурса в номинации "ПроПитание" стали учащиеся 3б класса городской школы № 3, в номинации "ПроДвижение" — учащиеся 3в класса школы № 1.

Для защиты проектов ребята выбрали разные формы: в игровой и театральной форме рассказали о пользе молочных продуктов, фруктов и овощей, пользе и вреде различных масел, провели занимательные опыты и исследовательские работы, сняли видеофильм и многое другое. При подведении итогов конкурса члены жюри учитывали содержание, участие семьи в работе над проектом, творчество и артистизм участников.

Сильнейшим школьникам предстоит участие в очном этапе областного фестиваля-конкурса детских тематических проектов "Питание и здоровье", который пройдет в Тюмени.

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# здоровое питание , конкурсы , проекты , школьники

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16:36 17.12.2019Школьники Заводоуковска защитили проекты на фестивале-конкурсе "Питание и здоровье"