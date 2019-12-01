Лучших школьных поваров определили в Сладковском районе

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Повар Усовской средней школы Ольга Мельникова выиграла очный этап муниципального конкурса "Лучший повар", который собрал восемь профессионалов из школ и детских садов Сладковского района, сообщает администрация муниципалитета.

Второе место заняла представитель Сладковской средней школы Ольга Овчаренко, третье место - у специалиста Новоандреевского детского сада "Теремок" Ирины Колпаковой.

Конкурсанты преодолели четыре тура. Сначала рассказали о себе и профессиональной деятельности на этапе "Визитная карточка". Жюри оценивало оригинальность выступления, артистичность и общую культуру речи. Во время "Кулинарного поединка" конкурсанты готовили салат "Степной" в соответствии с технологической картой. В "Кулинарной викторине" показали знания требований санитарных правил.

Заключительным этапом стала "Дегустация блюд. Сервировка стола". Каждому участнику конкурса был выделен отдельный стол, который до начала конкурса был сервирован по усмотрению конкурсанта. Кроме того, повара предложили заранее представителям жюри пирожки, булочки, винегрет.