Александр Моор рассказал о планах на строительство водозаборов и водоводов в Тюменской области

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О планах на строительство и реконструкцию водозаборов и водоводов в регионе на ближайшие годы рассказал жителям губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Глава области напомнил, что в 2019 году в Тюменской области было запущено два водозабора, которые позволили обеспечить чистой питьевой водой из подземных источников жителей Тобольска.

"Качественная питьевая вода будет в каждом доме. Строительство новых водоочистных сооружений, реконструкция и модернизация существующих – все это отражено в региональном проекте "Чистая вода" и нацпроекте "Экология", - подчеркнул Александр Моор.

В планах на 2020 год – строительство водозаборов в Вагае, Аромашево и Голышманово. Также специалисты начнут строить водоводы Тюмень - Каскара и Тюмень – Кулаково. Водопроводные сети в Каскаре, Ембаево, Тураева, Кулаково и Луговом реконструируют. В микрорайоне Молодежный деревни Ушакова запланировано строительство канализационного коллектора.

"Уже в 2021 году будет запущено два новых объекта – вторая очередь водоочистных сооружений в поселке Голышманово и в селе Большое Сорокино. В малых населенных пунктах установят три павильона разлива питьевой воды и 30 станций для очистки воды из подземных источников, это позволит обеспечить чистой водой более 15 тысяч человек", - сообщил землякам губернатор.

Проектная документация на реконструкцию водоочистных и водозаборных сооружений в Абатском, Омутинском, Сладковском, Упоровском районах и Ялуторовске, а также на строительство канализационных очистных сооружений в Бердюжье и Юргинском, поселках Сетово и Бизино Тобольского района уже разрабатывается.

В Тюмени продолжится реконструкция Метелевских и Велижанских водоочистных и водозаборных сооружений. В октябре было заключено масштабное концессионное соглашение, которое к 2024 году позволит подключить к централизованному водоснабжению более 22 тыс. человек, еще 10 тыс. жителей получат воду более высокого качества из действующих сетей.

Все пункты реализации проекта "Чистая вода", а также сроки ее исполнения находятся на личном контроле губернатора.