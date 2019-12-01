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Делегация школьников Тюменской области отправится на Кремлевскую елку

Общество, 18:02 17 декабря 2019

"Кремлевская елка" во ВКонтакте | Фото: "Кремлевская елка" во ВКонтакте

113 школьников Тюменской области отправятся на Кремлевскую елку. 23 декабря они вылетят из аэропорта Рощино, а 25 декабря примут участие в празднике на главной елке страны.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель пресс-службы регионального департамента образования и науки Евгения Самохвалова.

"В состав делегации вошли школьники городов, сел Тюменской области. Они отбирались на конкурсной основе. Путевку на Кремлевскую елку получили дети в возрасте от 8 до 13 лет. Все они или отличники учебы, победители олимпиад, или же активисты. Есть дети из замещающих семей, семей сотрудников правоохранительных органов, участников боевых действий", - рассказала она.

Сопровождать школьников в пути будут педагоги, медицинские работники и полицейские. Помимо празднования Нового года с главным сказочником страны, для них проведут экскурсию по Кремлю, тюменцы посетят музей-заповедник "Измайлово. Государев двор".

Добавим, Кремлевская елка будет открыта для школьников страны с 24 декабря по 8 января. Ежегодно около 300 тыс. москвичей и гостей столицы посещают ее в дни зимних каникул.

Анжела Лебедева

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# Кремлевская елка , школьники

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