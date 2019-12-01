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Более тысячи человек поддержали строительство кампуса в центре Тюмени

Общество, 15:43 17 декабря 2019

Областной студенческий совет | Фото: Областной студенческий совет

Более 1 тыс. человек поддержали строительство студенческого кампуса в Городищенском логе в центре Тюмени, сделав фото с табличкой #ЗаКампус. Сейчас лог замусорен и нуждается в благоустройстве, сообщает Областной студенческий совет.

За основу проекта был взят кампус Венского университета. Предполагается, что здания будут технологичными и комфортными. Лог планируется благоустроить и пятую часть его территории, около 5 га, отведут под стройку. В центре может появиться кампус вместимостью 1 тыс. человек, доступные для всех горожан двухэтажная парковка на 379 мест, два кафе на 100 посадочных мест, спортивный клуб, клининговая компания и другие объекты.

В 2018 году проект прошел экспертизу, в феврале 2019 года состоялись общественные слушания, на которых 180 человек поддержали идею преображения лога.

Высказаться за строительство кампуса может каждый. Для этого необходимо перейти на сайт лучшийкампусземли.рф и поставить лайк.

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# студенческий совет

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