В Роскачестве дали советы по выбору коньков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советы по выбору коньков и уходу за ними дали россиянам в Роскачестве.

Как сообщается на сайте ведомства, все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида – это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьезную защиту, изготовлены по специальным технологиям. Любительские подходят для простого катания.

Любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов. Для обычного катания жесткость скорее помеха, чем преимущество, любителю в таких ботинках некомфортно кататься. Чтобы проверить жесткость ботинка, необходимо сжать его рукой сзади, в области голеностопа над пяткой. Мягкий ботинок сожмется, а ботинок с тройным слоем кожи не поддастся.

Даже в прогулочных коньках нога должна хорошо фиксироваться в ботинке, чтобы не было проскальзывания и пятка не болталась. Не стоит покупать коньки на размер больше. Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски.

Чтобы коньки долго служили, их лезвия должны быть заточены. В незаточенных коньках человек будет падать на поворотах, потому что лезвия не держатся в борозде. Не стоит сушить коньки возле обогревателей. При нагревании может отклеиться какая-нибудь деталь. После катания стоит насухо протереть лезвия коньков и сушить при комнатной температуре.

Внутри конька есть металлические клепки, которые фиксируют стакан или лезвие, и они могут ржаветь. Чтобы избежать этого, необходимо вынимать стельки из коньков, чтобы просушить их. Стоит также купить чехлы на лезвия. Отдавать предпочтение лучше мягким чехлам с впитывающим материалом.