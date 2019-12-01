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Режим работы в новогодние праздники ГИБДД Тюменской области

Общество, 08:29 19 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Госуслуги по регистрации транспорта и обмену и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Тюменской области 3, 4, 8 января с 9 до 18 часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госуслуги по обжалованию штрафов, вынесенных с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, будут оказываться в ЦАФАП ГИБДД (г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 452) 3, 6 января с 9 до 18 часов.

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# ГИБДД Тюменской области , госуслуги

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