Режим работы в новогодние праздники ГИБДД Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Госуслуги по регистрации транспорта и обмену и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Тюменской области 3, 4, 8 января с 9 до 18 часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госуслуги по обжалованию штрафов, вынесенных с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, будут оказываться в ЦАФАП ГИБДД (г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 452) 3, 6 января с 9 до 18 часов.