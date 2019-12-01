Многодетной семье в Увате вручили ключи от нового дома

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Многодетная семья Коноваловых из Уватского района получила ключи от нового просторного дома по региональному проекту "Дом для молодой многодетной сельской семьи", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россиия".

По словам главы администрации Уватского района Сергея Путмина идею переезда в районный центр Алена и Святослав Коноваловы, которые воспитывают пятерых детей, поддержали с радостью. В Увате имеется больше возможностей для развития ребят, а родителям проще с работой.

В Алымке семья проживала в небольшом деревянном доме, где жилая площадь составляла 44 кв. метра. Как рассказала Алена Коновалова, дети особенно ждали, пока новый дом будет построен. "Это лучший подарок к Новому году, который мы могли бы себе представить. Конечно, нам предстоит еще обустроиться на новом месте, старшие дети нам в этом помогут", - поделилась она.

Первенец Коноваловых Никита уже отметил совершеннолетие и учится в Тобольском многопрофильном техникуме на специальности слесарь КИПиА, совсем скоро будет работать. Двум дочерям Арине и Ксении – 13 и 9 лет, а среднему сыну Кириллу – 11. Самому младшему, пятилетнему Юре, главное, чтобы в его новой отдельной комнате было как можно больше игрушек.

С новосельем Коноваловых поздравили депутаты Тюменской областной думы. Координатор проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи" Виктор Рейн уверен, что каждый сданный дом - это новая страница в истории многодетной семьи. "Взрослые и дети даже могут не говорить, как они довольны новым жильем, мы просто видим их счастливые лица и понимаем, какие эмоции они переживают, когда получают ключи от дома", - высказал мнение депутат.

Добавим, что проект стартовал в июне 2015 года, дома для семей, где воспитываются пять и более детей, строят на личные средства единороссов и всех, кто присоединился к проекту. За это время новоселье отметили 16 семей в Бердюжском, Тюменском, Ишимском, Упоровском, Тобольском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Ярковском, Абатском, Сладковском, Юргинском, Ялуторовском, Аромашевском, Казанском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах.