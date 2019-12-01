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Час истории для осужденных провели библиотекари

Общество, 16:23 18 декабря 2019

72.fsin.su/ | Фото: 72.fsin.su/

Час истории русской живописи "Наследие Брюллова" для осужденных исправительного центра №1 УФСИН России по Тюменской области провели сотрудники Ишимской городской библиотеки, сообщает пресс-служба регионального управления службы исполнения наказания.

Библиотекари рассказали о творчестве художника, живописца, яркого представителя классицизма и романтизма Карла Брюллова. Осужденные смогли познакомиться с известными работами автора.

Сотрудничество исправительного центра №1 УФСИН России по Тюменской области и Ишимской городской библиотеки ведется с 2018 года, за этот период проведено 12 совместных мероприятий. Дальнейшее сотрудничество запланировано и на 2020 год.

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# библиотекари , исправительная колония

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