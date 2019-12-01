При выборе новогодней елки следует обратить внимание на цвет иголок, отметили эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

При выборе живых сосен, елей и пихт важно, в первую очередь, обратить внимание на цвет иголок, он должен быть ярко-зеленым, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО И ХМАО.

Если растереть несколько иголочек в руке, то можно почувствовать аромат и липкость смолы. Толщина ствола также является важным показателем. Так, при высоте ели 1,5 метра диаметр нижней части ствола должен составлять не менее шести сантиметров.

Особые требования при реализации новогодних деревьев предъявляются к предпринимателям. Известно, что часть деревьев выращивается в тюменских лесах. Но есть и те, которые завозятся из карантинных зон - Свердловской, Курганской, Челябинской областей, где имеются очаги опасных карантинных вредителей леса. В этом случае предприниматели должны помнить о необходимости оформления карантинного сертификата в форме электронного документа.

Погасить карантинный сертификат необходимо в течение одного дня с момента доставки товара. Для этого необходимо внести сведения о завершении перевозки партии подкарантинной продукции в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений. С 1 января 2018 года вся карантинная сертификация и последующее гашение возможно в подсистеме ФГИС "Аргус-Фито" - "Электронный карантинный сертификат" и "Аргус-Извещение".