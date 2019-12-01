Вопросы защиты прав человека обсудили юристы России и Казахстана

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Особенности и пути совершенствования защиты прав человека в России и Казахстане обсудили участники круглого стола "Проблемы защиты прав человека в России и Республике Казахстан". Он прошел на базе трех вузов: ТюмГУ, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан) и Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан. В режиме онлайн к обсуждению темы подключались коллеги из Москвы и Нур-Султана (Казахстан), сообщает управление стратегических исследований ТюмГУ.

Участники и гости круглого стола обсудили пути совершенствования защиты прав человека в сфере трудовых правоотношений, бизнеса, туризма, образования, вопросы защиты прав ребенка, международные и национальные аспекты свободы слова и другие темы. Итогом круглого стола станет сборник научных работ, регистрируемый в электронной библиотеке "E-Library" и библиографической базе данных РИНЦ.

В завершение мероприятия со студентами Института государства и права ТюмГУ встретился декан юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва Ж. Ибрагимов и профессор Университета Тринити (Вашингтон, США) А. Вазиф. Будущие юристы смогли задать вопросы о юридическом образовании в Казахстане и США, о проблемах обеспечения и защиты прав человека на современном этапе.