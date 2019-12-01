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О судьбе сказки "Конек-горбунок" расскажут в научной библиотеке тобольского музея

Общество, 09:02 19 декабря 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Выставка "Судьба сказки П. П. Ершова "Конек-горбунок" откроется в научной библиотеке Тобольского музея-заповедника 20 декабря, в 15 часов, сообщают организаторы.

На выставке, посвященной 185-летию первой публикации сказки, будет представлен экземпляр единственного полного прижизненного издания произведения Петра Ершова, многочисленные переиздания, среди которых настоящие полиграфические шедевры с авторскими иллюстрациями разных художников, а также издания "Конька-горбунка" на иностранных языках.

Гости узнают интересные факты о мировой судьбе литературного шедевра земляка, о коллекционерах, подражателях и поклонниках таланта сибирского сказочника.

Впервые будут представлены: коллекция книг, подаренная калифорнийскими потомками Петра Ершова, уникальные автографы и дарственные надписи.

Ждем вас по адресу: Тобольск, Красная площадь, 5/2. Вход – свободный.

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# выставка , Конек-Горбунок , Петр Ершов , сказка

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