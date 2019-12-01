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Дизайнер Арсений Дериглазов расскажет в SAS о хорошем сюжете

Общество, 13:15 19 декабря 2019

Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Открытая лекция нарративного дизайнера Арсения Дериглазова "Что такое „хороший сюжет“, как его написать, и что об этом знает наука? Практический взгляд на нарратологию" начнется в SAS (ул. 8 Марта 2/1) 19 декабря в 19 часов 10 минут, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

"Что общего между романом и видеоигрой, сериалом и оперой, комиксом и балладой? И с точки зрения сценариста, и с точки зрения исследователя ответ очевиден — все они рассказывают истории. На этой лекции мы поговорим о сюжетах: из каких элементарных частиц они состоят, есть ли единые "сюжетные законы" для разных видов искусства, и какие научные теории о сюжетах можно применить на практике, чтобы писать увлекательно и удерживать внимание аудитории", - рассказали организаторы лекции.

Арсений Дериглазов — приглашенный профессор магистерской программы "Цифровая культура и медийное производство". Арсений занимается разработкой и изучением видеоигр, а также преподает нарративный дизайн. В качестве приглашенного лектора и докладчика выступал в IT-Университете Копенгагена, университете Мельбурна, университете Сиднея, ВШЭ, на фестивале Geek Picnic и многих других.

Лекция пройдет на русском языке. Необходима регистрация.

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# SAS , дизайн , лекция

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