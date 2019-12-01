Стратегическая сессия для родителей пройдет в Конторе пароходства

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Стратегическая сессия для родительской общественности #ПРОДЕТЕЙ начнется в большом зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а/1) 19 декабря в 17 часов, сообщают организаторы.

В ней примут участие около 100 представителей родительских комитетов школ Тюмени.

В программе стратегической сессии:

-открытие сессии;

– работа концептуальной площадки. Темы: "Тенденции и перспективы развития отцовства в России", "Сообщества и органы власти: роли, риски и точки роста. Перспективы формирования экосистемы городского пространства";

– работа дискуссионных площадок. Темы: "Современные возможности отцовско-детского взаимодействия", "Повышение авторитета педагога и престижа учительской профессии", "Риски и профилактика раннего начала половой жизни";

– подведение итогов.