Тюменцы еще успевают подать заявку на конкурс "Моя страна – моя Россия"
Прием заявок на XVII конкурс "Моя страна – моя Россия" стартовал 2 декабря, завершится 24 февраля 2020 года, сообщают организаторы.
"В новом сезоне будет 20 номинаций. Введение трех новых номинаций направлено на то, чтобы максимально охватить весь спектр направлений социально-экономического развития российских территорий. Номинация "Мой Дальний Восток" даст старт проектам по приоритетным направлениям развития страны и Дальнего Востока, откроет новые горизонты для инициативных граждан", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
В номинации "Мой Дальний Восток" конкурса "Моя страна – моя Россия" подано уже более ста заявок участников, которые представят свои проекты, посвященные поиску новых технологических и технических решений, разработке транспортных подсистем и внедрению инновационных подходов для развития Дальнего Востока с учетом природно-климатических особенностей региона.
Координатор конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова заметила: "Участники могут представить свои работы в 20 номинациях. Среди новых номинаций – "Мой Дальний Восток", "Моя Арктика" и номинация "Моя страна. Моя Победа", приуроченная к юбилею Великой Победы. В прошлом году количество участников от Дальнего Востока составило 3,9 процентов от общего числа конкурсантов. Надеемся, что в этом году количество участников из регионов Дальнего Востока существенно увеличится".
Основные этапы XVII сезона конкурса:
• 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе;
• 25 февраля – 1 апреля 2020 года – заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;
• 1 апреля – 6 июня 2020 года – очный тур для участников старше 18 лет;
• июнь 2020 года – награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.
Очный тур и награждение участников в возрасте до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.