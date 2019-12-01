Тюменцы еще успевают подать заявку на конкурс "Моя страна – моя Россия"

| Фото: moyastrana.ru/ | Фото: moyastrana.ru/

Прием заявок на XVII конкурс "Моя страна – моя Россия" стартовал 2 декабря, завершится 24 февраля 2020 года, сообщают организаторы.

"В новом сезоне будет 20 номинаций. Введение трех новых номинаций направлено на то, чтобы максимально охватить весь спектр направлений социально-экономического развития российских территорий. Номинация "Мой Дальний Восток" даст старт проектам по приоритетным направлениям развития страны и Дальнего Востока, откроет новые горизонты для инициативных граждан", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В номинации "Мой Дальний Восток" конкурса "Моя страна – моя Россия" подано уже более ста заявок участников, которые представят свои проекты, посвященные поиску новых технологических и технических решений, разработке транспортных подсистем и внедрению инновационных подходов для развития Дальнего Востока с учетом природно-климатических особенностей региона.

Координатор конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова заметила: "Участники могут представить свои работы в 20 номинациях. Среди новых номинаций – "Мой Дальний Восток", "Моя Арктика" и номинация "Моя страна. Моя Победа", приуроченная к юбилею Великой Победы. В прошлом году количество участников от Дальнего Востока составило 3,9 процентов от общего числа конкурсантов. Надеемся, что в этом году количество участников из регионов Дальнего Востока существенно увеличится".

Основные этапы XVII сезона конкурса:

• 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе;

• 25 февраля – 1 апреля 2020 года – заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

• 1 апреля – 6 июня 2020 года – очный тур для участников старше 18 лет;

• июнь 2020 года – награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

Очный тур и награждение участников в возрасте до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.