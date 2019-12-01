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Тарифы на воду, тепло и свет станут эталонными

Общество, 13:48 19 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Формирование тарифов в водоснабжении, теплоснабжении, передаче электрической энергии и газа по распределительным сетям планируется перевести на эталонный принцип.

Вслед за перечнем технико-экономических показателей, используемых при расчете эталонных тарифов, которые были опубликованы 5 декабря, Минэкономразвития начинает общественное обсуждение проекта постановления правительства, фиксирующего базовые принципы перехода на эталонное тарифообразование. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

В соответствии с проектом, подтверждение полноты и достоверности данных, используемых для расчета эталонного уровня тарифов, становится обязательным условием для перехода на новый метод. Другим важным положением является наличие двух методик – методики формирования эталонных тарифов на федеральном уровне и их применения органами регулирования.

Помимо принципов и понятийного аппарата проект постановления закрепляет необходимость приведения данных в сопоставимый вид, а также устанавливает зависимость расходов от объективных технических и экономических условий хозяйствования. Предусматривается, что на эталонный принцип формирования будут переведены тарифы в водоснабжении, теплоснабжении, передаче электрической энергии и газа по распределительным сетям.

Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

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# Минэкономразвития , тарифы

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