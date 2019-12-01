В Тюмени снизилось количество несовершеннолетних правонарушителей

| Фото: проект "Содействие" во ВКонтакте | Фото: проект "Содействие" во ВКонтакте

Более 220 тюменских подростков сняты с учета тюменской комиссии по делам несовершеннолетних. Данные за девять месяцев 2019 года привела членам постоянной комиссии по социальному развитию городской думы заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени Илона Осипова.

Докладчик сообщила депутатам, что в городе сформирован межведомственный банк данных, где с 2002 года регистрируют всех подростков и членов их семей, находящихся в социально опасном положении.

С 2015 года сведения о горожанах группы риска доступны специалистам различных подразделений в сети Интернет. Это позволяет всем ведомствам системы профилактики оперативно обмениваться информацией об индивидуальной программе работы с несовершеннолетним и его родственниками.

По состоянию на 1 октября 2019 года в банке данных состояло 1 тыс. 994 несовершеннолетних, воспитывающихся в 1 тыс. 395 тюменских семьях; из них 463 несовершеннолетних (342 семьи) имеют статус находящихся в социально опасном положении. За девять месяцев 2019 года в банк данных внесены фамилии 186 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Народных избранников порадовал факт, что за отчетный период 225 фамилий несовершеннолетних исключены из банка данных, причем 59 подростков – по причине исправления и еще 74 – благодаря улучшению ситуации в семье.

Депутаты в целом довольны комплексным подходом, который практикует городская администрация в отношении подростков группы риска. О том, что превентивные меры приносят свои плоды, говорит и статистика: специалисты фиксируют существенное снижение числа несовершеннолетних, замеченных в правонарушениях в период проведения с ними и членами их семей индивидуальной профилактической работы. Так, если в 2017 году противоправные действия совершили 58 подростка, а в 2018-м – 54, то в 2019 году таких несовершеннолетних оказалось всего 20 человек.

"В моем детстве работа с трудными подростками велась не только на уровне правоохранительных органов, родительской и педагогической общественности, но и самими ребятами, – вспоминает депутат Сергей Пыхалов. – Существовало главное правило: не оставлять своего товарища в беде. Было бы здорово, если бы в Тюмени существовала такая единая организация".

Илона Осипова согласилась, что идея хорошая и сообщила депутатам, что в областном центре с несовершеннолетними группы риска работают персональные наставники из числа волонтеров. "Хорошо справляются с задачей студенты института педагогики и психологии Тюменского госуниверситета, – отметила докладчик. – Подросткам легче общаться с молодежью: они разговаривают на одном языке. Это направление мы будем развивать".

Кстати, аналогом пионерской дружины на сегодняшний день является Российское движение школьников, сформированное практически во всех общеобразовательных учреждениях города. "Нам хочется, чтобы это детское братство, узы взаимопомощи и поддержки были определяющими в отношениях среди школьников, – отметила заместитель главы Тюмени Вера Соловьева. – Надеюсь, со временем это движение сможет компенсировать ту работу, которую в свое время проводили пионерские и комсомольские организации".

Еще одной действенной мерой профилактики правонарушений депутаты считают физическую активность. Именно поэтому Дмитрий Елагин часто оказывает содействие трудным подросткам и детям из неполных семей в посещении спортивных секций. "Ребята с непростым характером добиваются в спорте хороших результатов, – убежден депутат. – Считаю, необходимо выработать механизм, чтобы подростки, относящиеся к группе риска, могли посещать тренировки на льготных условиях".

Такая практика в Тюмени существует, заверили народного избранника. В частности, в рамках межведомственного взаимодействия несколько фитнес-клубов предоставляют возможность подросткам заниматься спортом на бесплатной основе. Более того, ребята осваивают азы тренерской профессии, это дает им шанс в дальнейшем продолжить обучение в учреждениях среднего или высшего образования по данному направлению деятельности.

"Тема архиважная, – подвела итоги дискуссии председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко. – Депутатам важно не оставаться в стороне от этой проблемы, чтобы ни один ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, не был лишен нашего внимания".