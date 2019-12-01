Тюменская область вошла в Топ-20 по выигранным грантам на молодежные проекты

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Тюменская область вошла в Топ-20 регионов России по сумме выигранных грантов на молодежные проекты. Итоги были подведены на всероссийском семинар-совещании Федерального агентства по делам молодежи в Уфе, 18 декабря, сообщает мультицентр "Моя территория".

Тюменская область по сумме выигранных грантов на реализацию молодежных инициатив заняла 11 место среди 85 регионов. Всего от региона в грантовых конкурсах в 2019 году было заявлено 475 проектов, среди которых 66 победили. Это принесло в область 47 млн 411 тыс. рублей.

По сумме полученных средств в расчете на молодого человека (168 рублей) Тюмень заняла первое место среди регионов УФО по данным Федерального агентства по делам молодежи. На втором месте ЯНАО, на третьем — Свердловская область. Также регион стал вторым по количеству финансовых средств, полученных от Росмолодежи (включая субсидии вузам), первое место у Свердловской области — 60 млн 510 тыс. рублей.

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Кроме того, на совещании Тюменскую область отметили в шести направлениях: за вклад в проведение окружной форумной кампании, информационное сопровождение молодежной политики, реализацию проектов Федерального агентства по делам молодежи, эффективную работу с кадрами, содействие в реализации инициатив и конкурсов и развитие направления "Патриотическое воспитание". Такое же количество наград еще у восьми регионов: Башкортостан, Татарстан, Омск, Ростов, Москва, Курск, Иркутск и Югра.

"В Тюменской области сформировалась сильная команда, которая реализует молодежную политику. В июне этого года в Тюмени прошел окружной форум "Утро", на который заявились более 4 тысяч человек, рекордное количество в сравнении с прошлыми годами. Событие стало точкой сборки всех наработок и лучших практик нашей команды. Важно, что молодежная политика — одно из приоритетных направлений у руководства региона. Многие идеи находят поддержку: в декабре открылось новое общественное пространство — мультицентр "Контора пароходства". Историческое здание полностью восстановили и оно стало площадкой, где тюменцы могут найти единомышленников для реализации своих инициатив", — рассказала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области Ирина Широкова.

19 декабря на семинар-совещании в Уфе обсудят: реализацию федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", реализацию молодежной политики в регионах, грантовую кампанию Росмолодежи, студенческие проекты и ключевые события молодёжной политики. Субъекты страны представят свои лучшие практики, а подведомственные учреждения Федерального агентства по делам молодежи подведут итоги и сформируют план работы на 2020 год. Форум завершится 20 декабря.