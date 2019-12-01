Пять команд собрал первый межрегиональный инженерный чемпионат

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Команда магистрантов кафедры электроэнергетики ТИУ победила в первом межрегиональном инженерном чемпионате среди студентов Тюменской и Курганской областей, который провела компания СУЭНКО в Центре подготовки персонала. Второе место завоевали студенты-бакалавры кафедры электроэнергетики филиала ТИУ в Тобольске, третье – студенты - бакалавры кафедры электроэнергетики филиала ТИУ, Тюмень, сообщают организаторы.

В инженерных знаниях состязались пять команд - студенты Тюменского индустриального университета, Курганского государственного университета и Курганской государственной сельхозакадемии.

В индивидуальном зачете первенство завоевал Вячеслав Охотников, студент третьего курса филиала ТИУ Тобольска. Он получил сертификат на гарантированное трудоустройство в СУЭНКО после завершения обучения. Вячеслав уже имеет опыт работы в компании, производственную практику он проходил в Тобольском филиале.

"Обязательно воспользуюсь возможностью работать в такой крупной компании. Очень понравилось оснащение Центра подготовки, хотелось бы попробовать потренироваться здесь на полигоне, изучить программы в компьютерных классах. Организация чемпионата была на высоком уровне. Приятно было участвовать и победить", - сказал победитель.

Энергетики решали кейсы в профильных классах Центра подготовки персонала. Темы заданий - высоковольтное оборудование, релейная защита и автоматика, охрана труда и техника безопасности, электрические и электронные аппараты, электрические машины, возобновляемые источники энергии и цифровизация. Вторым этапом состязаний стала защита командами-участниками домашних заданий. В состав жюри вошли сотрудники СУЭНКО и представители всех трех вузов.

"Инженерный чемпионат СУЭНКО станет ежегодным мероприятием. Участвуя в обучении студентов, мы готовим достойную смену, будущих профессионалов, готовых работать в условиях быстроразвивающейся современной энергетики", - отметил директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин.

Принявший чемпионат Центр подготовки персонала - уникальный объект для УФО. Здесь воссозданы реальные условия работы энергетиков, включая элементы подстанции нового поколения, объекты распределительной сети и устройства микропроцессорной релейной защиты и автоматики. Обучение в классах компьютеризировано и проводится по всем дисциплинам электротехники. Основные функции Центра - тренировка навыков технических специалистов компании и обучение студентов-энергетиков.