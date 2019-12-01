Финал конкурса красоты "Мисс Оптимистка" пройдет в Тюмени в декабре 2020 года

| Фото: Всероссийское общество автомобилистов Тюменской области | Фото: Всероссийское общество автомобилистов Тюменской области

В год 15-летия регионального интеллектуально-творческого конкурса красоты "Мисс Оптимистка" пройдет 15 конкурсов в городах и районах Тюменской области. А финал состоится в декабре 2020 года в Тюмени. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказали организаторы конкурса и активисты общественной организации "Оптимист".

"Первые два конкурса уже прошли в Казанском районе и городе Ишиме, - сообщил председатель общественной молодежной реабилитационной организации инвалидов Тюмени "Оптимист" Рашид Хамзин. - Наши конкурсы отличаются от всех остальных – в них принимают участие девушки с самыми разными ограничениями здоровья. Мы оцениваем творческие и интеллектуальные способности конкурсанток. И как время показало – все проходит удачно".

На этих конкурсах, по словам члена общественной палаты Тюменской области Андрея Михайлова, присутствует неимоверная энергетическая атмосфера.

"Конкурс красоты – это как раз то средство, которое позволяет выйти за пределы привычного мира человеку, по воле случая или от рождения, оказавшегося ограниченным в каких-то возможностях, - поделился он впечатлениями от участия в конкурсе "Мисс Оптимистка" в качестве судьи. – Человек, поверив в себя, начинает развиваться. Многие девушки после участия в конкурсе становятся предпринимателями, начинают активно входить в социальную среду, открывают свои клубы. Это очень мощный социальный инструмент, который позволяет человеку двигаться дальше в развитии, а не сидеть в четырех стенах. Есть способы, есть возможности – надо только выйти за пределы своего маленького узкого круга, не закрываться в нем".

За 15 лет существования конкурс наполнился внутренним, многогранным содержанием – "Мисс Оптимистка за рулем", "Мисс Оптимистка в небе". Всего, по словам Рашида Хамзина, восемь направлений.

"Человек, имеющий ограничения по здоровью не уверен в себе, он думает, что никогда не сможет водить машину, но наш конкурс показал – может. Конкурс "Мисс Оптимистка за рулем" прошел с большим успехом. И это именно конкурс красоты! Они же настоящие красавицы", - рассказал один из партнеров организации "Оптимист", заместитель председателя Тюменского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Артем Ткачук.

Общественная молодежная реабилитационная организация инвалидов Тюмени "Оптимист" была зарегистрирована 22 декабря 1999 года. 20 лет она занимается реализацией проектов по социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями и их интеграции в общество в качестве полноценных членов.

"Судьба дала мне возможность добиться пусть не больших, но значительных для меня побед, мне повезло, вокруг меня были не равнодушные люди, - писал в ту пору Рашид Хамзин, - люди готовые понять, помочь и поддержать. И теперь я знаю наверняка, как много людей нуждаются в моей поддержке и в поддержке каждого из нас".

В марте 2007 года руководители организации "Оптимист" приняли участие в долгосрочном проекте в Будапеште в рамках программы "Совета Европы" и Европейской комиссии.

Также в 2007 году ежегодный интеллектуально-творческий конкурс красоты среди девушек с ограниченными физическими возможностями вышел на межрегиональный уровень.

"Теперь наша задача выйти на международный уровень, - поделился планами Рашид Хамзин. – За рубежом конкурсы среди людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся давно. Думаю, что у нас уже достаточно опыта, чтобы присоединиться к этому движению".

Борис Олейник