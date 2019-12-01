Семьи с двумя или более детьми могут снизить процент по ипотеке

| Фото: zapsibkombank.ru | Фото: zapsibkombank.ru

Запсибкомбанк принимает активное участие в реализации программы государственной поддержки семей - он предлагает оформить "детскую ипотеку" под 5 % годовых или рефинансировать старую по льготной ставке, сообщает пресс-служба банка.

Покупка квартиры – заветная мечта многих молодых семей. После рождения детей перед родителями остро встает вопрос улучшения жилищных условий, который сопровождается сомнениями: если взять ипотеку сейчас, то достаточно ли будет средств на рождение, воспитание и достойное образование второго, третьего ребенка, так как нагрузка на семейный бюджет в обоих случаях серьезная.

Государство помогает гражданам решить эту дилемму за счет программы поддержки семей с детьми, согласно которой они могут оформить ипотеку или рефинансировать старую по льготной ставке 6%. Запсибкомбанк также предлагает оформить "детскую ипотеку" под 5% годовых.

Программа государственной поддержки семей в России действует с 2018 года. Ее участниками могут стать только те семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Квартира может быть приобретена только на первичном рынке, а сумма кредита не должна превышать 80% от первоначальной стоимости жилья. В регионах под льготный процент на покупку жилья банки выдают до 6 млн рублей, в Москве, Санкт-Петербурге и их областях – до 12 млн рублей. Созаемщиками могут быть супруги, которые не являются родителями детей, а также свекровь, теща, свекор и тесть, братья, сестры, да и в целом кто угодно.

За первое полугодие 2019 года граждане в банках России оформили таких кредитов на 23 млрд рублей. Запсибкомбанк принимает активное участие в реализации программы государственной поддержки семей, а в июле вошел в двадцатку лидеров по оформлению "детской" ипотеки. С 1 января по 1 декабря 2019 года банк выдал своим клиентам 100 ипотечных кредитов по льготной ставке 5% на общую сумму порядка 260 млн рублей, треть из них клиенты взяли для рефинансирования. Около 700 семей оформили договоры по рефинансированию на 1,2 млрд рублей.

"Общество не может гармонично развиваться без всесторонней поддержки семьи, материнства и детства. Для Запсибкомбанка семья – это одна из ключевых ценностей в стратегии социальной ответственности. Программа государственной поддержки семей с детьми, в рамках которой можно оформить ипотеку или рефинансировать старую по льготной ставке, – отличная возможность для Запсибкомбанка реализовать свой потенциал в данном направлении. Воспользовавшись нашим предложением, молодые семьи могут больше сэкономить на ипотеке, а освободившиеся деньги направить на воспитание детей, их образование, отдых, путешествия и достижение других важных жизненных целей и планов", – отметил директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Особые условия действуют для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Даже имея одного ребенка, родители могут рассчитывать на льготное кредитование или рефинансирование. Главное – ребенок должен родиться не позже 2022 года и быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки с господдержкой.

Помимо этого, в июле 2019 года в стране был принят закон о помощи многодетным семьям в гашении ипотеки. Государство готово выделить до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного долга, если в семье с 2019 по 2022 год появится третий, четвертый или последующий ребенок. Усыновители тоже попадают под программу.

Руководство Запсибкомбанка отмечает, что банк ориентируется на людей, всегда придерживается стратегии совершенствования линейки ипотечных предложений и стремится найти индивидуальные предложения для разных социальных категорий населения. Подробнее с условиями льготного ипотечного кредитования и рефинансирования можно ознакомиться на сайте Запсибкомбанка.