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Александр Моор: программа импортозамещения успешно реализуется в регионе

Губернатор, 11:27 20 декабря 2019

admtyumen.ru

Пятнадцать программ импортозамещения реализуется в регионе, в них принимают участие 88 тюменских предприятий. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"С 2014 года предприятия Тюменской области активно участвуют в импортозамещении. В регионе выпускается более 150 видов такой продукции. Учитывая накопленный опыт, мы считаем, что наиболее эффективный путь в этой сфере - реализация целевых проектов, в рамках которых крупные компании, сильно зависевшие от импорта, формируют целевые заказы для тюменских предприятий", - отметил губернатор.

Напомним, 17 декабря в Тюмени появилось еще одно предприятие, обладающее огромным потенциалом в импортозамещении. Современный производственный комплекс введен в строй на Тюменском ремонтно-механическом заводе АО "Транснефть-Сибирь" в результате успешной реализации первого в регионе и единственного в Уральском федеральном округе специального инвестиционного контракта. Общий объем инвестиций в проект составил более 2,9 млрд рублей.

"Компания "Транснефть" поступает мудро. Сегодня она имеет возможность производить и закупать в России 95 процентов необходимой ей продукции. По такому пути идут и многие крупные нефтегазовые компании, действующие в регионе. По итогам первого полугодия 2019 года они закупили у тюменских производителей продукцию на общую сумму около 57 миллиардов рублей", - сообщил Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , импортозамещение , нефтегазовая отрасль , Транснефть

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