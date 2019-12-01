Тюменцы привезли серебряные медали со Всероссийского турнира юных биологов

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Команда "Биохим ФМШ" привезла серебряные медали Всероссийского турнира юных биологов, сообщает Физико-математическая школа Тюменской области.

В состав команды вошли: капитан Савелий Кауртаев, биологи: Настя Трушникова, Юля Борисова, Катя Слезко и Саша Банков.

"Ребята – дебютанты турнира, после отбора прошли в лигу юниоров. Месяц напряженного труда по подготовке ответов на 15 оригинальных сложных биологических задач, пять сложнейших четырехкомандных боев, ночи без сна, хитрая стратегия, позволяющая "вытащить" докладчика на неудобную задачу. И вот серебряные медали на груди у всех членов команды", - рассказали в школе.

Жюри особо отметило Юлю Борисову и Сашу Банкову в номинациях "Лучший докладчик" и "Лучший рецензент".

Учащиеся разделили победу вместе с преподавателями Ольгой Фроловой и Денисом Трушниковым.