В Тюмени проходит фестиваль Дениса Мацуева

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

"Бурлеска" для фортепиано с оркестром композитора Рихарда Штрауса для тюменцев прозвучит впервые. Об этом Денис Мацуев заявил на пресс-подходе перед стартом своего трехдневного музыкального фестиваля в Тюмени, который проходит 19-21 декабря.

В первый день программу фестиваля открыли Тюменский филармонический оркестр и именитые солисты. Прозвучали произведения Листа, Штрауса, Гульды, Гершвина. Во втором отделении концерта Денис Мацуев исполнил "Бурлеску" для фортепиано с оркестром Рихарда Штрауса и Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина.

Первый день фестиваля также выступили французский пианист Александр Канторов, виолончелистка Анастасия Кобекина.

Французский пианист Александр Канторов 29 июня 2019 года стал обладателем Гран-при XVI Международного конкурса им. Петра Чайковского, исполнив второй концерт Чайковского и второй концерт Брамса.

Анастасия Кобекина - екатеринбурженка из семьи музыкантов. С 2012 года учится в Академии Кронберга (Германия) в классе профессора Франса Хельмерсона. В 2007 году стала победительницей Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Играет на инструменте Штефана фон Баера 2012 года, предоставленном Немецким фондом "Музыкальная жизнь".

Денис Мацуев возглавляет благотворительный фонд "Новые имена" имени Иветты Вороновой. Музыкант прокомментировал работу молодых одаренных музыкантов России, с которыми ему приходится работать.

""Новые имена " - не просто способные дети, это бриллианты. Они порой появляются не в лучших социальных условиях. Главное, чтобы эти бриллианты получили поддержку, этот самородок должен развиваться в большого глубокого музыканта. Мы за ними следим и помогаем. Вундеркинд - очень опасное слово. Не все из них становятся великими музыкантами, но этот шанс у них есть и его надо обязательно реализовать", - считает Денис Мацуев.

По его словам, современное поколение юных музыкантов беспрецедентно. Несколько дней назад на закрытии "Русского сезона" в Германии новоименная команда поразила искушенную германскую публику: ребята девяти лет играли феноменально, сказал Денис Мацуев.

"Они отличаются от нашего поколения, успевают все: и учиться, и заниматься музыкой, ходят в кино, театр, читают книги, владеют несколькими языками и компьютерными технологиями. У них уникальное чувство юмора, не по годам зрелое. На сцену выходит чадо и показывает удивительное исполнение. При этом все остаются нормальными детьми", - отозвался о юных российских дарованиях Денис Мацуев.

20 и 21 декабря концерты начнутся в Тюменской филармонии в 19 часов. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Денис Мацуев - солист Московской филармонии с 1995 года. Широкую известность пианисту принесла победа на XI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в 1998 году. С 2004 года он представляет свой ежегодный персональный абонемент "Солист Денис Мацуев". Музыкант много гастролирует по России, участвует в региональных фестивалях и активно способствует развитию филармонического искусства в России.

Ирина Ромашкина