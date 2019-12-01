Выбирать икру со знаком ГОСТ советуют эксперты

| Фото: fish.gov.ru | Фото: fish.gov.ru

Обращать внимание прежде всего на маркировку и состояние упаковки при выборе икры советует эксперт Роскачества Наталья Петроченкова, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, при покупке икры в жестяной банке следует внимательно осмотреть банку ‒ нет ли повреждений. А главная опасность – вздутие ("бомбаж").

"Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это ‒ верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов", ‒ отметила эксперт Роскачества.

Употреблять в пищу продукт из вздувшейся банки нельзя категорически ‒ есть риск получить сильнейшее отравление.