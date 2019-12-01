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Новогодняя ярмарка проходит в Ишиме

Общество, 11:31 21 декабря 2019

администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

Большая "Новогодняя Никольская" ярмарка проходит в Ишиме 21 декабря. Как сообщает администрация Ишима, народные гулянья проходят около ТЦ "Рынок Никольский" со стороны ул. Луначарского, 68. Праздник начался в 11 часов.

Ишимцы и гости города могут попробовать горячую уху, приобрести мясо, тушки гусей и уток из личных подсобных хозяйств, полуфабрикаты, кондитерские изделия. На торговых площадях развернулась продажа меда, ягод, кованых изделий, дров и многого другого. Елочные базары и новогодняя атрибутика создают праздничную атмосферу. Для детей организовали выставку птиц и катание на лошадях.

В ярмарке участвует 80 резидентов, которые представляют свои продовольственные и непродовольственные товары, продукцию общественного питания, сувенирную продукцию, плоды народно-художественного промысла.

Ирина Ромашкина

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# Ишим , ярмарка

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