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Андрей Зубов расскажет тюменцам о кризисе среднего возраста

Общество, 09:48 23 декабря 2019

truestoryfest.ru/

О факапах и кризисе среднего возраста расскажет тюменцам Андрей Зубов на фестивале правды о бизнесе True Story Fest в ДК "Нефтяник" 23 декабря, начало в 19 часов, сообщает Медиаполис.

Как справиться со стрессом и что делать, если прокрастинация затянулась на полгода – ответы на эти вопросы можно получить, посетив лекцию

"В этот раз его выступление будет всецело посвящено тем трудностям, с которыми сталкиваешься, когда тебе 30, а ты глава большущей команды. На встрече можно лично пообщаться с каждым", - сообщили организаторы.

Вход бесплатный, но количество мест ограничено. Для участия необходима регистрация.

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# Андрей Зубов , лекция

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