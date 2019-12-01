Андрей Зубов расскажет тюменцам о кризисе среднего возраста

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О факапах и кризисе среднего возраста расскажет тюменцам Андрей Зубов на фестивале правды о бизнесе True Story Fest в ДК "Нефтяник" 23 декабря, начало в 19 часов, сообщает Медиаполис.

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"В этот раз его выступление будет всецело посвящено тем трудностям, с которыми сталкиваешься, когда тебе 30, а ты глава большущей команды. На встрече можно лично пообщаться с каждым", - сообщили организаторы.

Вход бесплатный, но количество мест ограничено. Для участия необходима регистрация.