Зажглись огни на главной елке Тюмени

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Праздничный салют над засиявшей огнями гирлянд хвойной красавицей ознаменовал открытие главной городской елки на площади 400-летия Тюмени 20 декабря.

Одно из самых главных городских событий посетил сам Дед Мороз. "Здравствуйте, мои хорошие, дорогие! Вижу, вы ждали нас со Снегурочкой, город украсили, горки деткам смастерили, а домик какой для нас построили! Ай да молодцы! Порадовали! А какие дела хорошие сделали?", - спросил Дед Мороз тюменцев.

О добрых делах горожан рассказал видеоролик, показав самые интересные события 2019 года. А потом перед сказочным волшебником за всех жителей ответ держал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие Дед Мороз и Снегурочка! Каждый из нас вспоминает прошедший год. Мы сделали многое: мы благоустраивали дворы в 52 многоквартирных домах. Мы создавали парки, скверы, строили детские сады, открыли два детских садика, школу. Мы все вместе радовались победам наших ребят на международных и российских конкурсах. И многие заслуги можем еще долго перечислять. Самое главное, что мы с вами, как в одной семье, делаем большое общее дело на благо нашего города. Мы все вместе с вами радуемся нашим общим победам. В конце года загадываются самые заветные желания. Я хочу, чтобы все желания, которые вы загадаете перед наступлением 2020 года, даже самые необычные, обязательно сбылись", - загадал градоначальник.

После все вместе тюменцы хором произнесли волшебные слова: "Раз, два, три, елочка, свети!". И огни на елке осветили площадь 400-летия Тюмени. А над ней расцвели в небе фонтаны салюта.

Четырехлетнему тюменцу Георгию у папы на плечах хорошо все видно. Его родители - Екатерина и Александр Осланус - родились в Тюмени, а вот на открытие городской елки под Новый год стали приходить лишь с появлением собственных детей. Теперь это их семейная традиция, отметили они.

Открывать главную елку Тюмени - семейная традиция и в семье Пелымских. Снова Лариса и ее дочь пришли на площадь за праздничным настроением.

Много тюменцев пришли на открытие елки, и многие обратили внимание на дом из дерева, установленный на площади. 21 декабря в 15 часов на площади у драматического театра состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза. Волшебник будет ждать гостей в деревянном дворце. Любой желающий сможет прочитать стихотворение и получить сладкий подарок и сделать фото. Дед Мороз будет ждать гостей каждый день с 15 до 19 часов. Резиденция будет открыта до 14 января, кроме 1 января.

Ирина Ромашкина