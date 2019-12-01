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Тюменские школьники посетили Ямал

Общество, 20:01 21 декабря 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

135 юных путешественников из Тюменской области посетили Ямал. Три группы ребят побывали в Пуровском районе, в городе Тарко-Сале.

Для гостей провели этнографический тур "В гости к ненцам" в рамках межрегионального проекта по развитию детского туризма Тюменской области, Ямала и Югры.

Напомним, регионы занимаются активным развитием межрегионального детского туризма. Решение об этом ранее приняли парламентарии. С ответным визитом 100 маленьких ямальцев побывали в Когалыме, Тобольске и Тюмени, сообщает правительство ЯНАО. В каждом из этих городов ребят ждала интересная и насыщенная познавательно-развлекательная программа.

Так, в Югре ребята побывали в океанариуме, оранжерее, уникальном банке образцов ценной горной породы и нефти. В Тобольске туристы посетили Кремль, Дом семьи Николая II, Дворец наместника, в котором в 18 веке находилась резиденция правителей Сибири. В Тюмени ребята побывали на учебном полигоне в селе Успенка, где расположена буровая установка.

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