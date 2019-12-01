Голышмановец нарубил сосен на сорок тысяч рублей

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в незаконной рубке сосен задержали полицейские в Голышмановском городском округе. Ущерб лесному фонду составил более 39 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В лесном массиве на одном из участков Малышенского сельского участкового лесничества было обнаружено место незаконной вырубки.

Подозреваемый, 37-летний житель округа, пояснил, что при строительстве бани ему не хватило несколько бревен. Он поехал в лес и срубил семь сосен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. рублей.