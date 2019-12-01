  • 21 декабря 201921.12.2019суббота
  • USD62,4071
    EUR69,3780
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер северный

Голышмановец нарубил сосен на сорок тысяч рублей

Общество, 13:14 21 декабря 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в незаконной рубке сосен задержали полицейские в Голышмановском городском округе. Ущерб лесному фонду составил более 39 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В лесном массиве на одном из участков Малышенского сельского участкового лесничества было обнаружено место незаконной вырубки.

Подозреваемый, 37-летний житель округа, пояснил, что при строительстве бани ему не хватило несколько бревен. Он поехал в лес и срубил семь сосен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# незаконная рубка , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 21.12.2019Старшеклассники Ярковского района встретились на форуме
15:02 21.12.2019В Казанском районе выбрали Снегурочку 2020 года
14:53 21.12.2019В Европейском микрорайоне откроют детский сад в 2020 году
14:14 21.12.2019Тюменские разработчики представят свои проекты региональным компаниям